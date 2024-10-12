Рейс из Казани в Волгоград вылетел после задержки более чем на 7 часов

Авиарейс № 904 вылетел по маршруту Казань — Волгоград в 20:37 после задержки в 7 часов 13 минут. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

12 октября рейс № 904 авиакомпании «Икар», который должен был вылететь из Казани в Волгоград в 12:50, вылетел только в 20:37. Задержка составила 7 часов 13 минут. На время ожидания авиакомпания предоставила пассажирам необходимые услуги, соответствующие федеральным авиационным правилам.

На борту было зарегистрировано 97 пассажиров, которые получили помощь и поддержку во время задержки. Транспортная прокуратура взяла ситуацию под контроль. В аэропорту была организована работа мобильной приемной для обращения граждан.

Анар Зейналов