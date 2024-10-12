Рейс Казань — Волгоград задержан почти на 8 часов из-за технических причин. Транспортная прокуратура взяла ситуацию под контроль, и пассажирам предоставляются необходимые услуги, сообщает пресс-служба ведомства.

12 октября рейс № 904 авиакомпании «Икар», который должен был вылететь из Казани в Волгоград в 12:50, задержали до 20:30 из-за технических проблем. На борту зарегистрировано 97 пассажиров. В аэропорту Казани для их ожидания предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.

За соблюдением прав пассажиров следит старший помощник Татарского транспортного прокурора, работающий на месте. Также организована мобильная приемная для обращений пассажиров.

Сегодня с 08:40 в казанском аэропорту действовали временные ограничения на прием и отправку рейсов, что привело к задержке двух прилетевших рейсов. Ограничения были сняты в 10:00, после чего аэропорт возобновил работу в штатном режиме.

Анар Зейналов