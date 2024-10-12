«Ак Барс» проиграл третий матч подряд, уступив «Спартаку» в гостях 3:0

Казанский «Ак Барс» проиграл московскому «Спартаку» в гостевом матче со счетом 3:0. Голкипер москвичей Дмитрий Николаев сделал первый шатаут в сезоне, отразив все 36 бросков соперника.

В очередной игре КХЛ «Ак Барс» под руководством Анвара Гатиятулина проиграл"Спартаку" 3:0. Это уже третье поражение подряд для команды, которая ранее уступила «Сибири» (3:6) и «Амуру» (1:2).

После 13 игр в активе «Ак Барса» 16 очков. Казанцы занимают пятую строчку в Восточной конференции.

Анар Зейналов