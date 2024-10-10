ХК «Автомобилист» обыграл ЦСКА в Москве по буллитам

Хоккейный клуб «Автомобилист» победил московское ЦСКА в 15 матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра проходила в Москве и закончилась со счетом 3:4 Б (1:1;1:1;1:1;0:0).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

У «Автомобилиста» шайбы забросили: Брукс Мэйсек, Степан Хрипунов, Анатолий Голышев. У ЦСКА отличились: Руслан Исхаков, Никита Нестеров, Иван Дроздов. Решающий буллит реализовал игрок «Автомобилиста» Брукс Мэйсек.

После 15 игр у «Автомобилиста» 20 очков, он остался на втором месте Восточной конференции КХЛ. У ЦСКА 17 очков, он остался на пятой строчке Западной конференции.

В предыдущем матче «Автомобилист» победил казахстанский «Барыс». Игра проходила в Екатеринбурге и закончилась со счетом 4:3 (1:2;0:0;3:1).

Следующую игру «Автомобилист» проведет в гостях: 12 октября сыграет со СКА в Санкт-Петербурге.

Виталий Красиков