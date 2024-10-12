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В Екатеринбурге произошло ДТП, в котором пострадали шесть человек

Около дома № 55 по ул. Савкова в Екатеринбурге произошла авария, в результате которой пострадали шесть человек. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области, среди них двое детей.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

Авария произошла сегодня, 12 октября, около 15:40. По предварительным данным Госавтоинспекции, 35-летний водитель Ford Focus выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Lada Xray, которой управляла 51-летняя женщина.

В ДТП пострадали водитель и несовершеннолетний пассажир Ford. А также водитель Lada и два пассажира: взрослый и ребенок. Их доставили в больницы.

«Водитель автомобиля Ford Focus является жителем Екатеринбурга. От прохождения процедуры медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался»,— сказано в сообщении. В отношении него составлен протокол по ч.1 ст.12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. руб. и лишение права управления на срок до двух лет.

Полина Хабарова

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