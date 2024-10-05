ФК «Урал» сыграл вничью с московским «Торпедо» в 13 туре Первой лиги

Футбольный клуб «Урал» сыграл вничью с московским «Торпедо» в 13 туре Мелбет-Первой лиги. Игра проходила в Екатеринбурге и закончилась со счетом 1:1 (1:0).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Урал» Фото: ФК «Урал»

На 16 минуте ударом головой забил нападающий «Урала» Мартин Секулич. В конце игры полузащитник «Торпедо» Равиль Нетфуллин сравнял счет, реализовав пенальти.

По итогам матча «Урал» остался на третьем месте в таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ), набрав 22 очка. «Торпедо» осталось на втором месте ФНЛ с 23 очками.

Напомним, в предыдущем туре «Урал» проиграл красноярскому «Енисею». Игра проходила в Красноярске и закончилась со счетом 3:0 (2:0).

Следующий матч ФНЛ «Урал» проведет дома: 12 октября сыграет с «Тюменью» в Екатеринбурге.

Виталий Красиков