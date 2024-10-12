В аварии на трассе Екатеринбург — Пермь в аварии погиб водитель легковушки

На трассе Екатеринбург — Пермь столкнулись ВАЗ-2109 и грузовик Volvo. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области, 28-летний водитель легкового автомобиля от несовместимых с жизнью травм скончался на месте происшествия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель легкового автомобиля с летней резиной на колесах потерял контроль над управлением из-за того, что двигался с небезопасной скоростью, не учел дорожные и погодные условия. Машину занесло, а затем она выехала на проезжую часть, где столкнулась с грузовиком Volvo, который двигался с полуприцепом.

Как установили полицейские во время проверки, погибший водитель не имел права управления транспортом, ранее он три раза привлекались к ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения, из них два раза за повторное управление в нетрезвом виде. «В каком состоянии находился погибший в момент аварии будет установлено по результатам назначенного химико-токсикологического исследования»,— сказано в сообщении.

Полина Хабарова