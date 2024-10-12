Парк 50 лет Победы в Сочи планируют благоустроить к декабрю

В Хостинском районе Сочи продолжается благоустройство парка 50 лет Победы. Ход работ проинспектировал глава курорта Андрей Прошунин, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Проект реализуют при поддержке депутатов ЗСК. Работы включают в себя замену брусчатки на площади более 4 тыс. кв. м, а также установку ливневых систем. Завершение благоустройства запланировано на декабрь.

Кроме того, мэр Сочи также провел встречу с представителями ветеранской организации района и обсудил дополнительные меры по благоустройству. В честь юбилея Победы планируется установка дополнительных скамеек и малых архитектурных форм.

Сейчас на улице Октября, между детским садом и монументом героям Гражданской войны, строится новая детская площадка, которая реализуется в рамках инициативного бюджетирования. Уже установлены игровые элементы и спортивный комплекс для детей, продолжается монтаж резинового покрытия, а также планируется установка мебели, ограждений и уличного освещения.

Нурий Бзасежев