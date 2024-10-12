В Татарстане программа по обеспечению населения питьевой водой выполнена на 92%

В республике продолжается работа по модернизации инженерной инфраструктуры, достигнув 92 % выполнения программы по обеспечению населения питьевой водой. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин, передает пресс-служба раиса республики.

За последние две недели завершены работы на шести объектах в пяти муниципалитетах. Программа реконструкции сетей водоотведения выполнена на 76 %, а реконструкция газораспределительных сетей — на 98 %. Восстановление уличного освещения завершено на 98 %, работы выполнены на 29 объектах в Нижнекамском районе и одном в Набережных Челнах.

Кроме того, 83 организации из 142 получили акты готовности к отопительному сезону. Все 3 210 котельных уже запущены, что обеспечивает тепло для 164 объектов социальной защиты, 17 874 многоквартирных домов и других учреждений. Общая готовность социальных объектов составляет 99,6 %.

Анар Зейналов