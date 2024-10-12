Свердловчан призвали ограничить поездки в Курганскую область из-за непогоды

Жителей Свердловской области призвали ограничить поездки в Курганскую область в связи с неблагоприятными погодными условиями. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД региона, это касается участка трассы Р-254 «Иртыш».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ФКУ «Уралуправтодор», в Курганской области ввели временные ограничения движения для всех видов транспорта с 09:00 12 октября на подъезде к Ишиму (км 396+480 — км 479+289) на трассе Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск. Они будут действовать до окончания неблагоприятных условий.

«Наряды ДПС в Ишимском районе не пропускают транспорт на территорию Курганской области, рекомендуют либо ждать снятия ограничений, либо двигаться по федеральной автодороге Тюмень — Омск, далее по автодороге Курган-Тюмень, движение по которым не ограничено»,— сообщили в ГИБДД по Тюменской области.

Полина Хабарова