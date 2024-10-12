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В Сочи появится новое пространство для семейного отдыха

В Сочи на улице Лазарева в районе дома №54 через два месяца завершится создание зоны для тихого семейного отдыха. Строительство реализуют в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» с использованием средств курортного сбора, сообщает в своем Telegram-канале мэр курорта Андрей Прошунин.

Фото: Telegram-канал Андрея Прошунина

Фото: Telegram-канал Андрея Прошунина

Инициативу отобрали в ходе федерального рейтингового голосования. При разработке проекта были учтены пожелания горожан, принимавших участие в опросе.

Сейчас подрядчик уже приступил к планировке территории. Центром общественного пространства станет световой фонтан, также предусмотрена установка мебели и игровых комплексов. Для озеленения используются растения из местных питомников.

Как отметил Андрей Прошунин. вопросы благоустройства территорий у многоквартирных домов являются приоритетным направлением в улучшении городской среды. В дальнейшем развитие общественных пространств планируется при активном участии жителей.

Нурий Бзасежев

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