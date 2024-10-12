В Югре во время пожара в многоквартирном доме погибли два человека

В Нефтеюганске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) произошел пожар в многоквартирном жилом доме. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, в результате него погибли два человека.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Возгорание произошло ночью в субботу, 12 октября. Пламя охватило квартиру на втором этаже и кровлю на площади 720 кв. м. Из здания самостоятельно эвакуировались 60 человек, в том числе 10 детей. «При тушении обнаружены тела мужчины и женщины. Для эвакуированных подготовлен пункт временного размещения»,— сказано в сообщении.

В 11:17 в ведомстве сообщили, что пожар был полностью потушен. На месте работали 25 специалистов и восемь единиц спецтехники.

Полина Хабарова