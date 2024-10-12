Казань и Анталья договорились о сотрудничестве в социальной сфере

Делегация из Казани посетила Анталью с трехдневным визитом, в ходе которого стороны договорились о совместных проектах в социальной сфере. Представители Казани также приняли приглашение на книжный фестиваль, который пройдет в Анталье в ноябре. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Делегация во главе с заместителем руководителя исполкома Казани Гузель Сагитовой и начальником управления образования Иреком Ризвановым встретилась с представителями местных властей, включая мэра Антальи Мухиттина Беджека. Одной из ключевых тем обсуждения стало возможное участие татарстанских фильмов в международном кинофестивале «Золотой апельсин».

Кроме того, представители Казани договорились с вице-мэром Антальи Мустафой Гюрбузом о сотрудничестве в социальной сфере. В рамках визита делегация также посетила местную школу и ознакомилась с интересными подходами к организации учебного процесса, которые могут быть применены в Казани.

Ранее стало известно, что президенты России и Турции проведут отдельную встрече на саммите БРИКС в Казани.

Анар Зейналов