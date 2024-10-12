В Марий Эл водитель погиб, врезавшись в автобусную остановку

Сегодня утром в Звениговском районе Марий Эл произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля Renault Kaptur не справился с управлением и врезался в автобусную остановку, скончавшись на месте. Об этом сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, авария произошла около 4:30 на 21 км автодороги «Звенигово — Шелангер — Морки». На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования смертельного ДТП с автобусами в Татарстане.

Анар Зейналов