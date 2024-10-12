Главе СК доложат о ходе расследования смертельного ДТП с автобусами в Татарстане

В Татарстане возбуждено уголовное дело после аварии на трассе, где водитель одного автобуса не уступил дорогу и столкнулся с другим. В результате происшествия погибли два пассажира одного из автобусов. Главе СК России Александру Бастрыкину будет доложено о ходе расследования, сообщает пресс-служба ведомства.

Следственные органы Следственного комитета России по Республике Татарстан начали расследование по статьям о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушении правил дорожного движения.

По предварительным данным, на трассе в Мензелинском районе водитель пассажирского автобуса при развороте не уступил дорогу другому автобусу, что привело к смертельному столкновению.

Председатель Следственного комитета России поручил и.о. руководителя Следственного управления по Республике Татарстан Павлу Олейнику представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Анар Зейналов