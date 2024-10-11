В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП на трассе М-7

В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту ДТП, произошедшего 11 октября на 1101-м км автодороги М-7 «Волга» в Мензелинском районе. В результате столкновения двух автобусов — «КамАЗ» и Yutong — погибли два человека, а еще восемь получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП на трассе М7

Фото: пресс-служба прокуратуры Татарстана В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП на трассе М7

Фото: пресс-служба прокуратуры Татарстана

По предварительным данным, авария произошла около 9:00, когда водитель автобуса «КамАЗ Поло» нарушил правила дорожного движения и врезался в автобус Yutong.

В связи с трагедией возбуждено уголовное дело по статьям «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Анар Зейналов