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Коммерсантъ FM
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Индексы Dow Jones и S&P 500 обновили рекорды

Индексы Dow Jones и S&P 500 выросли до рекордных значений в пятницу, 11 октября. Как отмечает AFP, это произошло на фоне положительной отчетности банков.

Dow Jones Industrial Average вырос на 1%, до 42 863,86 пункта, S&P 500 — на 0,6%, до 5 815,03 пункта, Nasdaq Composite — на 0,3%, до 18 342,94. Для первых двух показатели являются максимальными за всю историю.

Акции банка JPMorgan Chase выросли на 4% после публикации отчета о прибыли, которая превысили ожидания. Вместе с тем акции Tesla упали на 8,7% после того, как Илон Маск презентовал беспилотное такси.

Леонид Уварчев

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