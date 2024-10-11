В микрорайоне Мамайка в Сочи устраняют три скрытые утечки на водоводе

Специалисты сочинского водоканала устраняют три скрытые утечки на водоводе в микрорайоне Мамайка. Водовод снабжает три крупные улицы, отмечают в пресс-службе МУП Сочи «Водоканал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Надежность и бесперебойность водоснабжения трех крупных прибрежных улиц в сочинском микрорайоне Мамайка повысят, ликвидировав скрытые утечки на важной магистрали. В частности, накануне в ходе ежедневного мониторинга за безаварийным состоянием сетей, техническими и инженерными служба водоканала в частном секторе спальных кварталов были выявлены несколько скрытых утечек», – рассказали на предприятии.

Специалисты отмечают, что вода просачивалась сквозь брусчатку на придомовых территориях и вблизи узкой проезжей части. Это стесняло проведение ремонтных работ.

Все повреждения зафиксировали на одной магистрали, пролегающей вдоль улицы Ландышевая. Утечки произошли из-за чрезмерного давления из-за активного автодвижения, в том числе большегрузного транспорта, заявили в водоканале. Восстановительные работы будут сопровождаться кратковременными отключениями водоснабжения, либо слабым давлением в системе, предупредили на предприятии.

Вячеслав Рыжков