Симфония «Король и Шут», «Мурлин Мурло» с Цигаль-Полищук и кино «Черный чай»

На концертных площадках Екатеринбурга можно посетить выступление Imperial Orchestra с панк-сказкой «Король и Шут», концерт «Романтический кларнет» и услышать «Музыка кино Эннио Морриконе и Нино Рота». В музеях — экскурсию по выставке «Другие измерения. Урал», узнать больше о рок-группе «Агата Кристи» и узнать, «Чем крут советский винил». В театрах — спектакли «Мурлин Мурло» с Мариэттой Цигаль-Полищук и «Близость» с Татьяной Арнтгольц. А в кино — премьерный показ фильма Абдеррахмана Сиссако «Черный чай». Подобнее о культурных мероприятиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Группа "Король и Шут"

Фото: пресс-служба «Яндекс Афиши» Группа "Король и Шут"

Фото: пресс-служба «Яндекс Афиши»

Концерты

В «Екатеринбург-Экспо» 12 октября состоятся два концерта Imperial Orchestra с панк-сказкой «Король и Шут». На многоуровневой сцене разместятся более ста музыкантов оркестра в костюмах персонажей из песен «Короля и Шута», а дирижировать сказочным оркестром будет Мертвый Анархист. Симфоническую сказку оживляет специально подобранный видеоряд и световое шоу. Музыканты исполнят такие композиции, как «Камнем по голове», «Смельчак и ветер», «Мертвый анархист», «Лесник», «Дурак и молния», «Охотник», «Проклятый старый дом», «Два вора и монета», «Внезапная голова», «Девушка и Граф», «Ели мясо мужики», «Ведьма и осел», «Прыгну со скалы» и многие другие. Стоимость билета — от 3 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Центр «Эрмитаж-Урал»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Центр «Эрмитаж-Урал»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Большом выставочном центре «Эрмитаж-Урал» 14 октября состоится концерт «Романтический кларнет». Появившийся в начале XVIII века, кларнет быстро завоевал внимание и любовь музыкантов. Для этого инструмента писали Моцарт, Бетховен, Глинка. С наступлением эпохи романтизма начинается расцвет камерных сочинений с участием кларнета, в которых инструмент раскрывается как альтер эго лирического героя, выражая оттенки его чувств. В программе концерта прозвучат произведения для кларнета и фортепиано композиторов-романтиков XIX века Вебера, Шумана и Брамса. Стоимость билета — 1,5 тыс. руб.

В Свердловской государственной академической филармонии 17 октября пройдет концерт «Органная дуэль № 1». Кто станет лидером в ней — молодой маэстро Мансур Юсупов из Калининграда с его безупречной техникой или опытный Андрей Бардин — солист-органист Красноярской филармонии, который за 25 лет работы представил более 1 тыс. концертных программ — узнают зрители. Стоимость билета на концерт — от 1,9 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ККТ "Космос"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ ККТ "Космос"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В киноконцертном театре «Космос» 17 октября на сцену выйдут Susanna Rigacci (сопрано), Ludovico Fulci (рояль) и Nello Salza (труба) с проектом «Музыка кино Эннио Морриконе и Нино Рота». Они исполнят музыку из кинофильмов «Крестный отец», «Хороший, плохой, злой», «Профессионал», «Однажды в Америке», «Спрут» и других картин. Стоимость билета на концерт — от 3,5 тыс. руб.

В джазовом клубе EverJazz 17 октября квартет Павла Соколова (Тюмень) исполнит классический и авторский джаз. Павел Соколов — один из ведущих джазовых саксофонистов Тюмени. Его квартет представит программу «The Inspiration», в которой наряду со стремительными и ритмичными аранжировками джазовых стандартов времен бибопа и хард-бопа, прозвучат оригинальные авторские работы лидера коллектива. Стоимость билета — от 600 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Другие измерения. Урал»

Фото: Анастасия Лесникова Выставка «Другие измерения. Урал»

Фото: Анастасия Лесникова

Выставки

В Музее наива 12 октября состоится экскурсия по выставке аутсайдерского искусства и арт-терапевтической экспрессии «Другие измерения. Урал». На ней расскажут об опыте арт-экспедиции по Уральскому федеральному округу, о работе с художниками-аутсайдерами по всей России и о выставке, и ее героях. Проект «Другие измерения. Урал» представляет самобытные произведения авторов и студийцев учреждений психиатрического профиля, интернатов и НКО, а также независимых художников-аутсайдеров, самоучек и наивов Урала. Экспозиция включает живописные и графические произведения, а также арт-объекты, собранные в результате масштабного проекта «АртЭкспедиция», реализованного в августе-сентябре 2024 года АНО «Аутсайдервиль» при поддержке Союза охраны психического здоровья. Стоимость полного билета на экскурсию — 200 руб.

В тапас-баре Miro при Музее андеграунда 15 октября пойдет лекция Михаила Витушко «Комик и трагик: кинематограф Чарли Чаплина». Кинематограф Чарли Чаплина характеризуется его уникальным стилем и образами, которые сделали его одним из самых узнаваемых и любимых актеров в истории кино. Чаплин прославился благодаря своему образу бродяги, который воплощал в себе уязвимость, юмор и человечность. Подробнее о кинематографе Чарли Чаплина узнают слушатели лекции. Также на ней покажут фильм «Огни большого города». Стоимость билета — 800 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер и один из создателей музыкальной группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Лидер и один из создателей музыкальной группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Музее андеграунда 16 октября состоится лекция культуролога Тимофея Чаплюка «Агата Кристи: Декаданс русского рока». Для истории Свердловского рока группа «Агата Кристи» значит не чуть меньше, чем «Наутилус Помпилиус». Впоследствии некоторые из альбомов «Агаты» приобрели культовый статус, а сама группа стала одной из главных в стране. Альбомы музыкальной группы оставили свой след в современной российской рок-музыке. Какие из них закрепили за братьями Самойловыми статус одних из хедлайнеров экспериментальной рок-музыки и как «Агате» удалось пережить 1990-е годы — об этом узнают слушатели лекции. Стоимость полного билета — 400 руб.

В Креативном кластере «Л52» 18 октября пройдет лекция «Чем крут советский винил». За последние годы многие изменили свое отношение к винилу. Пластинки превратились из устаревшего формата в антикварную и дорогую вещь. Но до сих пор звучат бурные споры о виниловых пластинках, выпущенных в СССР. На лекции предлагается обсудить, в чем прелесть советских пластинок, кого издавали в советское время и какие пластинки сегодня высоко ценятся, а также послушать редкие пластинки. Стоимость билета на лекцию — 300 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Театральная платформа «В Центре»

Фото: Анастасия Лапина Театральная платформа «В Центре»

Фото: Анастасия Лапина

Спектакли

В Театральной платформе «В Центре» 13 октября покажут спектакль «Неважно себя чувствую» по мотивам произведений, писем и дневниковых записей Даниила Хармса и его окружения. По сюжету, главный герой — обычный человек, утро которого, впрочем, начинается в два часа дня. Каждый день с ним происходят невероятные истории, которые он постоянно анализирует. Его захватывают воспоминания, и он не уверен, что они соответствуют действительности. Вдруг это всего лишь сны, в которых все доведено до абсурда — об этом узнают зрители спектакля. Стоимость билета — 700 руб.

В Свердловской государственной детской филармонии 13 октября покажут мюзикл «Большое сердце маленького Хрю». Главный герой живет с открытым сердцем, радуясь всему, что происходит вокруг. Важным событием в его жизни становится первая настоящая дружба с цыпленком Ми-Ми. Казалось бы, ничто не может помешать этой дружбе, пока не появился гусь Гари. В отличие от Хрю, он приземлен, практичен и успешен. Театр мюзикла рассказывает историю о добре и зле, храбрости и трусости, честности и обмане, мстительности и великодушии. Стоимость билета — от 500 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мариэтта Цигаль-Полищук (первая слева)

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Мариэтта Цигаль-Полищук (первая слева)

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Во Дворце молодежи 13 октября покажут спектакль «Мурлин Мурло» по пьесе Николая Коляды режиссера Аси Соловьевой. Шипиловск — маленький провинциальный городок в глубинке России. Приезд молодого специалиста Алексея в командировку на местный завод «Коксохим» — большое событие для семьи, у которой он снял комнату. Для двух сестер: чудаковатой Ольги по прозвищу «Мурлин Мурло» и Инны ухватиться за Алексея — последняя возможность изменить свою жизнь, родить ребенка, вырваться и уехать в большой город. Что скрывает в себе этот городок и маленькая квартирка невзрачного дома? Есть ли спасение из бесконечной рутины и обыденности, есть ли шанс на другую жизнь и надежда, что все может измениться? Ответы на вопросы зрители смогут получить, посмотрев спектакль. В ролях: Мариэтта Цигаль-Полищук, Иван Бровин, Иван Мулин и Евгения Дмитриева. Стоимость билета — от 1,2 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Во Дворце молодежи 15 октября покажут спектакль «Близость». Герои «Близости», сами того не осознавая, расставляют все точки над «i»: любовь, дружба и даже одиночество — все имеет свой срок, потому что единственная мера, перед которой не в силах устоять никто, — время. Однако автор бросает ему вызов и рассказывает историю в обратном порядке: от финала к завязке. В ролях: Татьяна Арнтгольц, Юрий Батурин, Сергей Перегудов. Режиссер — Владимир Моташнев. Стоимость билета — от 1,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мюзикл «Большое сердце маленького Хрю»

Фото: пресс-служба Свердловской государственной детской филармонии Мюзикл «Большое сердце маленького Хрю»

Фото: пресс-служба Свердловской государственной детской филармонии

В Свердловском государственном академическом театре музыкальной комедии 16 октября исполнят одну из премьер прошлого сезона — мюзикл «Полет» Евгения Кармазина по пьесе Олега Богаева в постановке режиссера Филиппа Разенкова. Мюзикл посвящен выдающейся советской гимнастке Лилии Назмутдиновой. Молодой кинорежиссер из Москвы отправляется в Свердловск в грустном настроении: пока однокурсники в столице будут заниматься настоящим искусством, ему придется снимать заводы, колхозы и стройки. Однако он неожиданно для себя становится свидетелем спортивного чуда и видит девушку, которая словно умеет летать. Он влюбляется в нее. Стоимость билета на мюзикл — от 400 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ельцин-центр

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Ельцин-центр

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Кино

В Ельцин-центр 13 октября состоится премьерный показ фильма Абдеррахмана Сиссако «Черный чай» на языке оригинала с русскими субтитрами. По сюжету, девушка сбегает из-под венца в день свадьбы и уезжает в Азию, где знакомится с владельцем чайного магазина, настоящим знатоком искусства китайской чайной церемонии. В неспешности наслаждения оттенками и вкусами, между ними вспыхивает страсть. Стоимость билета — 350 руб.

В джаз-клубе EverJazz 15 октября в рамках проекта «Киноджаз» покажут фильм «Семь лет несчастий». По сюжету, главный герой — богатый сноб Макс – случайно разбил зеркало. Слуга предупредил его, что впереди юношу ожидает семь лет несчастий. Суеверный Макс пробует избежать возможных ситуаций, которые могут принести ему неудачу. Но по законам комедийного жанра все самое наихудшее все-таки с ним происходит. Стоимость билета — 600 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ельцин-центр

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Ельцин-центр

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Ельцин-центре 18 октября впервые покажут фильм Ивана Соснина «Пришелец», после чего пройдет встреча со съемочной группой. В маленькой уральской деревне живут самые обычные люди. Не считая местного слабослышащего Леши. Он живет в самодельном доме из мусора, еженедельно рисует странные круги на полях и сутками пытается поймать радиоволны в надежде на то, что ему удастся связаться с представители внеземных цивилизаций. Жители деревни посмеиваются над Лешей и его странными увлечениями, но все меняется, когда к нему наконец приходит тот, кого он так долго звал. Стоимость билета на мероприятия — 550 руб.

Подготовила Анастасия Таначева