В Екатеринбурге на две недели закроют движение на участке улицы Лукиных

В период с 30 сентября по 15 октября в Екатеринбурге перекроют участок улицы Лукиных. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, СК «Капитал» будет проводить работы по устройству теплосетей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ограничение введут в районе дома. Отмечается, что перекрытие участка не потребует изменения схем движения общественного транспорта. Объехать перекрытие можно будет по ул. Машиностроителей, 40 лет Октября, Банникова и Донбасской.

Полина Хабарова