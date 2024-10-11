В море у берегов Магри могут сформироваться смерчи

В Краснодарском крае вновь объявили штормовое предупреждение по непогоде. В частности, в море у берегов Сочи могут формироваться смерчи. Опасность существует на участке от Анапы до Магри, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Михеенко Фото: Дмитрий Михеенко

Предупреждение по непогоде на территории региона будет действовать в течение суток 13 октября, а также ночью и утром 14 числа. Местами по краю возможны сильные дожди, ливни в грозами и градом, усиление ветра до 20 м/с.

«Если вы в помещении, плотно закройте двери, окна, балконную дверь, форточку и вентиляционные отверстия. Если есть время, укрепите крышу, освободите балкон от пожароопасных предметов. Отключите электробытовые приборы, газ», – дали в МЧС рекомендации на случай шторма.

Ранее смерчи у берегов Магри прогнозировали 8 октября. Несколькими днями ранее предупреждение по непогоде действовало в Туапсинском районе, Сочи и Сириусе , а также других районах Кубани.

Вячеслав Рыжков