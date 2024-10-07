У берегов Магри метеорологи прогнозируют смерчи

Вечером 7 октября и в течение 8 октября на побережье от Анапы до Магри ожидаются смерчи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

В понедельник и вторник в Туапсинском районе могут формироваться смерчи над морем, а также прогнозируют сильные дожди с грозами и градом. Скорость ветра может достигать 22 м/с, уточнили в администрации муниципального образования.

Специалисты предупреждают о высоком риске подтоплений и рекомендуют избегать нахождения в опасных зонах. Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям настоятельно советует местным жителям и туристам укрываться от стихии в безопасных местах, таких как ямы или углубления. Если вы находитесь в автомобиле, лучше покинуть его и найти укрытие в кювете или ближайшем укрепленном здании.

Мария Удовик