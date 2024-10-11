В двух районах Сочи из-за марафона изменят схему движения

В Центральном и Хостинском районах Сочи из-за проведения «Сочи Марафона» изменят схему движения. Спортивное мероприятие пройдет в первые выходные ноября – 2 и 3 числа, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Участники традиционного легкоатлетического марафона смогут пробежать дистанции в 5 и 10 км, полумарафон в 21,1 км, полный марафон в 42,2 км и детскую милю для спортсменов до 14 лет. Детский забег состоится в субботу, 2 ноября. Его разделят по возрастам: юные атлеты бегут тремя стартами 0-6 лет, 7-10, 11-14 лет отдельно. В зависимости от группы предусмотрены разные дистанции: 400, 800 и 1,2 тыс. м.

Также, отметили в мэрии, впервые проведут старт в дисциплине «северная ходьба». Для участия в старте нужно предоставить справку-допуск, а также иметь специальные палки для скандинавской ходьбы.

Движение автомобилей ограничат с 6:00 27 октября до 6:00 4 ноября на площади у здания Зимнего театра. Проехать водители смогут от улицы Театральной до Черноморской между зданием театра и сквером «Фитофантазия».

В субботу, 2 ноября, перекроют для машин отрезок по улицам Театральной, Орджоникидзе, Соколова, Москвина, Кооперативной, Несебрской до переулка Электрического. Ограничения будут действовать с 15:00 до 19:00.

С 4:00 до 15:00 3 ноября ограничения движения транспорта коснутся отрезков улиц, по которым проходит маршрут главного забега. Полный список улиц опубликован на сайте мэрии Сочи.

Вячеслав Рыжков