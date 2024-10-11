«Золотая лихорадка» в кино

«Золотая лихорадка» (1925), сборы от проката в несколько раз превзошли бюджет картины в $923 тыс. и составили $4,25 млн (по миру) и $2,5 млн (по США и Канаде). «Малыш» (1921) принес более $5,4 млн. «Цирк» (1928) собрал более $3,8 млн. «Огни большого города» (1931) — более $4,3 млн.

Лидером проката 1920-х годов считается «Большой парад» (1925), режиссер Кинг Видор. Бюджет картины — $382 тыс., прокат принес около $5 млн (США) и более $1,1 млн (за рубежом), в последующем, по разным оценкам, сборы составили не менее $18 млн.

Самым кассовым фильмом эпохи немого кино принято считать ленту «Рождение нации» (1915), режиссер Дэвид Гриффит. Бюджет фильма — более $100 тыс., прибыль от проката, по разным оценкам, составила не менее $50 млн.

Конкурировать с Чаплином и Пикфорд по доходам могла бы актриса Глория Свенсон. А вот по расходам Свенсон, олицетворявшая роскошь и гламур Голливуда, скорее всего, их превосходила. Газеты писали, что в 1920-е годы Глория заработала более $8 млн, а сумела потратить еще больше.

Актриса признавалась, что в год расходует на свои туалеты порядка $125 тыс., только на чулки около $10 тыс. Наряды Свенсон поражали экстравагантностью и дороговизной — струящиеся ткани, отделанные бриллиантами, драгоценными камнями, мехом норки, горностая, перьями страуса или павлина. В начале карьеры она получала все те же скромные $14 в неделю. Свенсон — одна из немногих звезд немого кино, которая успешно снялась и в нескольких звуковых фильмах. Так, в 1929 году за роль в картине «Правонарушительница» 30-летняя Свенсон была номинирована на премию «Оскар».