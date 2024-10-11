За сутки в Свердловской области произошло 126 ДТП

На территории Свердловской области в четверг, 10 октября, произошло 126 аварий. Как сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД, в 11-ти ДТП пострадали 15 человек и один погиб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

По словам начальника пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции региона Галины Кравченко, аварии произошли из-за того, что 69 водителей ехали с небезопасной скоростью, не учитывали погодные и дорожные условия. Еще 10 человек не выдержали достаточную дистанцию, восемь выполнили небезопасные повороты, еще трое выехали на полосу встречного движения, создав помеху другим участникам.

На территории Тюменской области в пятницу, 11 октября, в южных районах ожидаются мокрый снег, местами гололедица. Ветер — 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с.

Полина Хабарова