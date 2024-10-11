Погрузка на СвЖД с начала года составила 4,3 млн тонн

В январе-сентябре 2024 года на Свердловской железной дороге (СвЖД) внутри страны и на экспорт отправили 240,3 тыс. груженых контейнеров ДФЭ, что на 3,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе магистрали.

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В контейнерах перевезли 4,3 млн тонн различных грузов (+3,2%):

химикатов и соды — 95,6 тыс. ДФЭ (+3,9% к январю — сентябрю 2023 года);

нефти и нефтепродуктов — 27,8 тыс. (+15,1%);

лесных грузов — 25,6 тыс. (+20,9%);

бумаги — 18,6 тыс. (-18,8%);

черных металлов — 11,2 тыс. (-23,3%);

цветных металлов — 10,2 тыс. (-0,7%).

Всего за девять месяцев на СвЖД перевезли 326,9 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (на уровне прошлого года). В том числе внутри страны отправлено 196,8 тыс. ДФЭ (+3,1%).

Напомним, на магистрали в сентябре 2024 года погрузили 10,9 млн тонн грузов, что на 8,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за сентябрь сократился на 8,7% и составил 19,7 млрд тарифных тонно-км.

Полина Хабарова