Век киномании

В 1924 году вышли первые массовые фильмы двух киностудий, созданных в том же году — «Мосфильма» и Metro-Goldwyn-Mayer, в СССР появилась система кинопроката. Какими были бюджеты и сборы фильмов, сколько стоили билеты на сеанс и какие гонорары получали кинозвезды сто лет назад — читайте в материале «Ъ-Review» из серии «Время и деньги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Израиль Давидович Боград / Кинокомпания «Межрабпом-Русь» Фото: Израиль Давидович Боград / Кинокомпания «Межрабпом-Русь»

Просто фантастика

Век тому назад, в сентябре 1924 года, в московском кинотеатре «Арс» (Артель работников синематографа) состоялась премьера фильма «Аэлита». Это было немой фильм, эпоха звукового кино начнется три года спустя, в 1927 году. Первый месяц «Аэлита» демонстрировалась только в «Арсе», по три сеанса ежедневно при полном аншлаге.

Билет на киносеанс в те годы мог стоить от 25 коп. до 2 руб., цена зависела от категории кинотеатра, фильма и города, дня недели и т. д. Для сравнения: средняя зарплата заводского рабочего была 46–56 руб. В сельских кинопередвижках фильм можно было посмотреть за 10–15 коп.

«Аэлита» — экранизация одноименного романа Алексея Толстого о полете на Марс — считается первым отечественным фильмом в жанре фантастики. Картина режиссера Якова Протазанова поставлена на киностудии «Межрабпом-Русь», главную роль исполняет Юлия Солнцева, свою первую роль в кино — Игорь Ильинский.

Выходу фильма предшествовала изобретательная рекламная кампания: еще за полгода до премьеры в газетах и на уличных растяжках стали появляться загадочные объявления: «Анта… Одэли… Ута…» Потом к ним прибавилось уточнение о «непонятных сигналах, которые получают радиостанции всего мира». Лишь за несколько дней до премьеры газеты дали полную информацию о фильме.

Странные сигналы оказались отрывками слогана рекламодателя: «Покупайте шины только марки “Анта”, “Одэли”, “Ута”». Концепция кампании по продвижению картины повторяла игру, которая заложена в фабуле самой киноленты.

Фабрики грез

АО «Межрабпом-Русь», снявшее «Аэлиту», образовано в 1923 году в результате объединения товарищества «Русь» (киноателье создано в 1915 году предпринимателем купцом-старовером Михаилом Трофимовым, одним из организаторов кинопроизводства в России) и общества «Международная рабочая помощь» (благотворительная организация, учрежденная в Берлине, для социальной поддержки рабочих). В 1928 году «Межрабпом-Русь» — теперь «Межрабпомфильм» создает совместное предприятие с немецкой компанией Prometheus Film и получает из Германии самую современную аппаратуру и кинопленку. В 1931 году студия выпускает первый советский звуковой фильм «Путевка в жизнь». В 1936 году — это

«Союздетфильм». С 1948 году – Киностудия имени М. Горького.

В 1920-е в стране создаются новые кинофабрики и организации: «Севзапкино», «Чувашкино», «Белгоскино», «Кино-Москва», «Госкино», «Пролеткино» и другие.

К этому времени уже была создана киностудия «Ленфильм», тогда еще «Киносев» — Петроградский кинокомитет Союза Северных коммун, учрежденный в 1918 году на базе национализированного Военно-кинематографического отдела, открытого в 1914 году при Скобелевском комитете. За свою историю киностудия многократно переименовалось. Ставшее брендом — «Ленфильм» — появилось в ее названии в 1934 году.

В 1924 году создается «Мосфильм», сегодня одна из крупнейших киностудий Европы. Название «Мосфильм» студия получила в 1936 году. Сначала это была 1-я фабрика Госкино, основу которой составили два национализированных киноателье — Александра Ханжонкова и Иосифа Ермольева.

Александр Ханжонков, один из основоположников российской кинопромышленности, еще в 1906 году открыл торговый дом для создания российских кинолент и проката в России зарубежных фильмов. Ханжонков также основал научный отдел для съемок образовательных, видовых, этнографических фильмов, привлекал к работе ведущих специалистов. В 1912 году компания Ханжонкова преобразована в акционерное общество с уставным капиталом 500 тыс. руб.

Кинопредприниматель Иосиф Ермольев в 1915 году открыл в Москве киноателье «И. Ермольев», в 1918 году — его филиал в Ялте.

После революции, уехав в Париж, Ермольев сумел продолжить заниматься кино, в 1922 году при участии компании Pathе создал киностудию «Альбатрос», которая проработала до конца 1930-х.

Великая стройка

К началу 1920-х годов отечественная кинопромышленность находилась в бедственном положении, количество производимых кинофильмов катастрофически не соответствовало запросам кинопроката, речь шла не просто о росте производства, а о его десятикратном и более увеличении. Не хватало всего — кинопленки, аппаратуры, оборудования, а также технических возможностей для их производства и финансов для приобретения за рубежом.

В 1923 году Наркомпрос запрашивает в Госбанке ссуду на развитие кинематографа в размере 2 млн руб. золотом. «Киноработники требовали 2 000 000 руб. зол. Сумма ныне уменьшена в два раза, и мы думаем, что ее можно уменьшить еще…» — комментировали ситуацию в журнале «Пролетарское кино».

В том же году Госкино принимает решение о закупке зарубежных картин, прокат которых поможет обеспечить доходы за счет кассовых сборов. Кроме того, требовалось перекрыть контрабандные каналы ввоза иностранных фильмов, прежде всего через Китай. Госкино вводит систему разрешительных лицензий по прокату.

В 1924 году создается акционерное общество «Советское кино» («Совкино»), которое становится монополистом проката, а также курирует производство и импорт фильмов. Основной капитал акционерного общества определен в 1 млн руб. золотом. В 1925 году по постановлению Совнаркома РСФСР «Совкино» получает кредит в 650 тыс. руб., кредиторами выступают основные банки страны.

К концу десятилетия отечественные киноленты начинают заполнять рынок, постепенно вытесняя зарубежные. В 1927 году в прокат выходит 122 фильма, в 1929 году — 128. Однако, по оценкам «Совкино», потребность состояла в более чем 200 картинах ежегодно.

«Багдадский вор» и «маленькая Мэри»

Одним из фильмов 1927 года, снятым также на студии «Межрабпом-Русь», с аншлагом прошедшим по стране, был «Поцелуй Мэри Пикфорд». Сама актриса даже не знала, что стала героиней советского кинохита.

В основе фильма — кадры кинохроники, снятые во время четырехдневного визита Пикфорд и ее супруга в СССР, которые использовал автор картины режиссер Сергей Комаров.

Звезды Голливуда Мэри Пикфорд и Дуглас Фэрбенкс имели множество поклонников в СССР. Фильмы с их участием, как и другие иностранные картины, пользовались успехом в Стране Советов. Зарубежные ленты закупались по госканалам, а также в период нэповской частной инициативы могли завозиться и контрабандой.

Пикфорд покорила сердца советских зрителей ролью в фильме «Маленький лорд Фаунтлерой» (1921), а Фэрбенкс — главными ролями в таких картинах, как культовый «Багдадский вор» (1924), а также «Знак Зорро» (1920), «Три мушкетера» (1921), «Робин Гуд» (1922).

21 июля 1926 года звездная чета приехала в Москву. «Нельзя описать, что творилось у Белорусского вокзала. Возбужденные поклонники “маленькой Мэри” и “Багдадского вора” заполонили всю Тверскую, балконы, окна и даже фонари были утыканы поклонниками Мэри — “мэринами”, как их окрестила языкастая Москва»,— вспоминал позднее актер Михаил Жаров. Поклонницы круглосуточно дежурили у гостиницы «Савой», где жили актеры, в ожидании увидеть кумиров на балконе или в проеме окна.

О чем не могли догадываться советские поклонницы Мэри: Пикфорд, прославившая ролями наивных простушек, сироток, девочек и мальчиков-подростков, за пределами съемочной площадки была известна своим жестким характером и деловыми качествами — она дотошно проверяла каждый пункт контракта и умела ловко перезаключать уже существующие договоры на новых, более выгодных для себя условиях. Ее называли одной из самых успешных и влиятельных актрис Голливуда и самой известной женщиной мира.

Карьера Пикфорд, начавшаяся в 1909 году, развивалась стремительно. На первых порах гонорар Мэри составлял $10 в неделю, а вскоре, когда зрители уже начали узнавать молодую актрису, нежно называя ее «златовлаской», он поднялся до $225 в неделю.

В 1916 году «маленькая Мэри», которой было 24 года, основала кинокомпанию Mary Pickford Company. И в том же году стала первой актрисой в истории кинематографа, получившей миллион долларов, подписав контракт с Адольфом Цукором, основателем кинокомпании Famous Players-Lasky (будущей Paramount). В 1919 году гонорар Пикфорд за каждый фильм составлял невероятные для того времени $350 тыс.

В том же 1919-м актеры и режиссеры Мэри Пикфорд, Дуглас Фэрбенкс, Чарли Чаплин и Дэвид В. Гриффит основали компанию United Artists, которая специализировалась исключительно на дистрибуции, прокате фильмов, что обеспечивало им независимость от продюсеров.

В 1920 году Мэри Пикфорд вышла замуж за Дугласа Фэрбенкса. Пара поселилась в поместье Фэрбенкса, которое вскоре окрестили «Пикфэр» (слияние имен актеров). Пикфэр славился легендарными приемами и ужинами, на которых, наверное, побывали все знаменитости того времени.

Доходы Фэрбенкса были на порядок меньше, чем у его супруги, около $100 тыс. в год. Однако в ближайшие несколько лет он сыграет главные роли в популярных фильмах, в их числе «Багдадский вор» (называется бюджет картины в $1,135 млн, кассовые сборы только в США и Канаде — более $3 млн), и гонорары актера заметно вырастут.

Золотая лихорадка

Самым высокооплачиваемым актером называли Чарли Чаплина, его ежегодный доход в те годы также составлял $1 млн, после того как Чаплин заключил контракт с компанией First National Pictures. Поражает стабильность динамики финансов Чаплина: год от года гонорары увеличивались десятикратно: в 1914 году актер получает $150 в неделю, 1915 году — $1250, а также бонус в $10 тыс. за заключение контракта, в 1916–1917 годах — уже $10 тыс. в неделю плюс $150 тыс. за контракт. Фильмы Чарли Чаплина пользовались невероятным успехом у зрителей, четыре картины режиссера вошли в список лидеров кассовых сборов немого кино.

«Золотая лихорадка» в кино «Золотая лихорадка» (1925), сборы от проката в несколько раз превзошли бюджет картины в $923 тыс. и составили $4,25 млн (по миру) и $2,5 млн (по США и Канаде). «Малыш» (1921) принес более $5,4 млн. «Цирк» (1928) собрал более $3,8 млн. «Огни большого города» (1931) — более $4,3 млн. Читать далее

Чтоб сказку сделать былью

К началу 1920-х в США работает уже большинство крупнейших киностудий: Universal Pictures, основанная Карлом Леммле в 1912 году; Paramount Pictures Corp. (первоначально Famous Players Film Company), созданная в 1912 году Адольфом Цукором; компания Fox Film Corp (1915) Уильяма Фокса, позднее ставшая 20th Century Fox.

В 1918 году братья Джек и Гарри Коны совместно с Джо Брандтом основали корпорацию CBC, с 1924 года — Columbia Pictures.

В 1923 году братья Джек, Гарри, Альберт и Сэм Уорнеры создают Warner Brothers Prod.

В 1924 году продюсер Маркус Лоу организует слияние трех кинокомпаний — Metro Pictures, Goldwyn Pictures и Louis B. Mayer Pictures, в результате чего образуется киностудия Metro-Goldwyn-Mayer (MGM). В 1927 году компания Warner Brothers выпускает первый звуковой фильм «Певец джаза», режиссер Алан Кросленд. Бюджет картины составляет $422 тыс., кассовые сборы — около $2,6 млн.

К этому времени уже было снято несколько звуковых картин — с синхронизированным звуком, но они были короткометражными. Поэтому выход «Певца джаза» считается началом эры звукового кино.

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Оксана Алексеева