Звезды в отелях
- Двери пятизвездного The Carlton открывались для Дженнифер Лопес, Анджелины Джоли с детьми, Брэда Питта, Сары Джессики Паркер, Линдси Лохан.
- В президентском люксе «Националя» останавливались бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, шведская принцесса Биргитта, голливудский актер Джек Николсон, певец мирового уровня Пласидо Доминго.
- В разное время «Метрополь» принимал Майкла Джексона, Пьера Кардена, Шэрон Стоун и Элтона Джона.
- В «Балчуг Кемпински» отдыхали Лучано Паваротти, Пласидо Доминго, музыканты Deep Purple, Пол Маккартни, Уитни Хьюстон, Бьорк с семьей, Джим Керри, Ричард Гир и Роберт де Ниро.
- В петербургском «Гранд Отель Европа» останавливались члены семей монархий Великобритании, Дании, Норвегии, Голландии, Малайзии, а также Билл Клинтон, Жак Ширак, Гельмут Колль и другие знаменитые особы, среди которых — Лучано Паваротти, Фаина Раневская, Элтон Джон.
- «Гельвеция» принимала Рега Харриса, Зизи Жанмер, Тони Ван Ден Энди, Стива Гранта, Орнеллу Ванони, Викторию Кабелло и итальянского комика Ле Йене.
- Команда журналиста Такера Карлсона зимой 2024 года выбрала московский отель Four Seasons Hotel Moscow. Там же, по слухам, останавливался Канье Уэст.
- В «Арарат Парк Хаятт Москва» останавливалась Шер во время ее гастролей в столице России в 2004 году.