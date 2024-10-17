Показатели санаторно-курортной отрасли России

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год Число санаторно-курортных организаций 1755 1777 1752 1768 1742 1740 Число мест в организациях (тыс.) 434 437 439 444 442 451 Число размещенных лиц (тыс. человек) 6 415 6 704 4 044 5 992 6 562 7 051 Средняя цена пребывания в санатории (тыс. руб. в день) 1,82 1,92 2,22 2,43 2,6 2,88 Загрузка мест (%) 49,1 49,7 29,5 42,1 46,5 47,5 Средняя продолжительность пребывания одного человека (число ночевок) 12,1 11,8 11,7 11,4 11,4 11,1