Минеральные источники России

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|Локация
|Вода
|Показания
|Кисловодск
|«Нарзан»
|Для лечения сердечно-сосудистой, пищеварительной и нервной систем, лор-органов, гинекологических заболеваний и урологических проблем
|Пятигорск
|«Нарзан», «Ессентуки»
|Для лечения всех органов и систем человека
|Железноводск
|«Славянская», «Смирновская»
|При урологических заболеваниях и болезнях ЖКТ, гастритах, язве, панкреатите, подагре, проблемах желчевыводящих путей
|Ессентуки
|«Ессентуки»
|Для лечения болезней печени, диабета, панкреатита, ожирения, гастрита, язвы, холецистита
|Сочи
|«Мацеста»
|Для лечения опорно-двигательного аппарата, нервной и сердечно-сосудистой системы, заболеваний кожи
|Нальчик
|«Нарзан», радоновая, сероводородная и т. д.
|При проблемах со щитовидной железой, ЖКТ, ЦНС, гинекологических заболеваниях, болезнях сердца
|Озеро Эльтон
|Воды Сморогдинского минерального источника
|При гинекологических болезнях и заболеваниях опорно-двигательной, нервной и пищеварительной систем, суставов, лор-органов и кожи
|Серноводск
|«Сергиевская»
|Для укрепления сердечно-сосудистой, опорно-двигательной системы, лечения гинекологических болезней, болезней кожи
|Марциальные Воды
|«Марциальная»
|При анемии, заболеваниях крови, сердечно-сосудистой, костно-мышечной и нервной систем
|Сестрорецк
|«Сестрорецкая»
|Для укрепления нервов, костей, сердца, органов дыхания и пищеварения
|Белокуриха
|«Белокурихинская Восточная»
|При болезнях опорно-двигательного аппарата, нервной, мочеполовой, сердечно-сосудистой, эндокринной и пищеварительной систем
|Старая Русса
|«Старорусская»
|Для лечения органов движения и дыхания, гинекологических заболеваний, эндокринной, нервной, пищеварительной систем
|Ундоры
|«Ундоровская»
|Для нормализации работы кишечника, повышения иммунитета
|Красноусольск
|«Красноусольская»
|Для восстановления после нагрузок и операций, лечения болезней кожи, костно-мышечной, мочеполовой, нервной и пищеварительной систем
|Увильды
|«Увильдинская радоновая»
|Для укрепления иммунитета, снижения воспалений, тонуса, лечения кожных, гинекологических, неврологических и сердечно-сосудистых болезней
|Талая
|«Тальская»
|Для лечения органов пищеварения, дыхания и кровообращения, печени, опорно-двигательного аппарата, нервной и мочеполовой систем
|Аршан
|«Аршанская»
|Для лечения заболеваний кожи, ЖКТ, костей, мышц и суставов