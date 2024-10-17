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Минеральные источники России

Локация Вода Показания
Кисловодск «Нарзан» Для лечения сердечно-сосудистой, пищеварительной и нервной систем, лор-органов, гинекологических заболеваний и урологических проблем
Пятигорск «Нарзан», «Ессентуки» Для лечения всех органов и систем человека
Железноводск «Славянская», «Смирновская» При урологических заболеваниях и болезнях ЖКТ, гастритах, язве, панкреатите, подагре, проблемах желчевыводящих путей
Ессентуки «Ессентуки» Для лечения болезней печени, диабета, панкреатита, ожирения, гастрита, язвы, холецистита
Сочи «Мацеста» Для лечения опорно-двигательного аппарата, нервной и сердечно-сосудистой системы, заболеваний кожи
Нальчик «Нарзан», радоновая, сероводородная и т. д. При проблемах со щитовидной железой, ЖКТ, ЦНС, гинекологических заболеваниях, болезнях сердца
Озеро Эльтон Воды Сморогдинского минерального источника При гинекологических болезнях и заболеваниях опорно-двигательной, нервной и пищеварительной систем, суставов, лор-органов и кожи
Серноводск «Сергиевская» Для укрепления сердечно-сосудистой, опорно-двигательной системы, лечения гинекологических болезней, болезней кожи
Марциальные Воды «Марциальная» При анемии, заболеваниях крови, сердечно-сосудистой, костно-мышечной и нервной систем
Сестрорецк «Сестрорецкая» Для укрепления нервов, костей, сердца, органов дыхания и пищеварения
Белокуриха «Белокурихинская Восточная» При болезнях опорно-двигательного аппарата, нервной, мочеполовой, сердечно-сосудистой, эндокринной и пищеварительной систем
Старая Русса «Старорусская» Для лечения органов движения и дыхания, гинекологических заболеваний, эндокринной, нервной, пищеварительной систем
Ундоры «Ундоровская» Для нормализации работы кишечника, повышения иммунитета
Красноусольск «Красноусольская» Для восстановления после нагрузок и операций, лечения болезней кожи, костно-мышечной, мочеполовой, нервной и пищеварительной систем
Увильды «Увильдинская радоновая» Для укрепления иммунитета, снижения воспалений, тонуса, лечения кожных, гинекологических, неврологических и сердечно-сосудистых болезней
Талая «Тальская» Для лечения органов пищеварения, дыхания и кровообращения, печени, опорно-двигательного аппарата, нервной и мочеполовой систем
Аршан «Аршанская» Для лечения заболеваний кожи, ЖКТ, костей, мышц и суставов

Источники: «Яндекс Путешествия», открытые данные.



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