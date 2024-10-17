Минеральные источники России

Локация Вода Показания Кисловодск «Нарзан» Для лечения сердечно-сосудистой, пищеварительной и нервной систем, лор-органов, гинекологических заболеваний и урологических проблем Пятигорск «Нарзан», «Ессентуки» Для лечения всех органов и систем человека Железноводск «Славянская», «Смирновская» При урологических заболеваниях и болезнях ЖКТ, гастритах, язве, панкреатите, подагре, проблемах желчевыводящих путей Ессентуки «Ессентуки» Для лечения болезней печени, диабета, панкреатита, ожирения, гастрита, язвы, холецистита Сочи «Мацеста» Для лечения опорно-двигательного аппарата, нервной и сердечно-сосудистой системы, заболеваний кожи Нальчик «Нарзан», радоновая, сероводородная и т. д. При проблемах со щитовидной железой, ЖКТ, ЦНС, гинекологических заболеваниях, болезнях сердца Озеро Эльтон Воды Сморогдинского минерального источника При гинекологических болезнях и заболеваниях опорно-двигательной, нервной и пищеварительной систем, суставов, лор-органов и кожи Серноводск «Сергиевская» Для укрепления сердечно-сосудистой, опорно-двигательной системы, лечения гинекологических болезней, болезней кожи Марциальные Воды «Марциальная» При анемии, заболеваниях крови, сердечно-сосудистой, костно-мышечной и нервной систем Сестрорецк «Сестрорецкая» Для укрепления нервов, костей, сердца, органов дыхания и пищеварения Белокуриха «Белокурихинская Восточная» При болезнях опорно-двигательного аппарата, нервной, мочеполовой, сердечно-сосудистой, эндокринной и пищеварительной систем Старая Русса «Старорусская» Для лечения органов движения и дыхания, гинекологических заболеваний, эндокринной, нервной, пищеварительной систем Ундоры «Ундоровская» Для нормализации работы кишечника, повышения иммунитета Красноусольск «Красноусольская» Для восстановления после нагрузок и операций, лечения болезней кожи, костно-мышечной, мочеполовой, нервной и пищеварительной систем Увильды «Увильдинская радоновая» Для укрепления иммунитета, снижения воспалений, тонуса, лечения кожных, гинекологических, неврологических и сердечно-сосудистых болезней Талая «Тальская» Для лечения органов пищеварения, дыхания и кровообращения, печени, опорно-двигательного аппарата, нервной и мочеполовой систем Аршан «Аршанская» Для лечения заболеваний кожи, ЖКТ, костей, мышц и суставов