Какие электронные опции в автомобиле не нужны

Новые электронные опции, что появились совсем недавно, в том числе в китайских автомобилях премиального сегмента, могут оказаться на практике бесполезными для россиян. К таковым относятся различные ассистенты парковки, автопилот, танковый, «крабовый» разворот (когда автомобиль может развернуться на месте). Да, это поначалу впечатляет. Но чаще всего, как с дорогой игрушкой, заканчивается тем, что вы показали это друзьям, знакомым или человеку, который первый раз сел в ваш автомобиль: «Смотри, как он умеет!» Далее, в повседневной практике, вы эту функцию не будете использовать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Специалист по подбору автомобилей сервиса «Автокод» Игорь Шагапов

Специалист по подбору автомобилей сервиса «Автокод» Игорь Шагапов



К тому же многие тесты показали, что ряд новых систем не всегда работает корректно. Конечно, в целом, хорошо, что эти опции существуют в принципе. Производители их сейчас обкатывают. Но должно пройти время от испытаний и обкатки новшеств к внедрению на всех массовых автомобилях. Может быть, в ближайшем будущем, через пять-десять лет, все эти электронные опции появятся и будут доступны почти на всех автомобилях, как некогда электростеклоподъемники.

Сейчас же появляются автомобили с поистине фантастическими функциями. Чего стоит летающий дрон, которыми снабдили свои новинки некоторые китайские автопроизводители. То есть, когда вы можете на бездорожье поднять дрон прямо из автомобиля, чтоб тот разведал дорогу. Думаю, на практике пока это бесполезные вещи — игрушка для большого ребенка. Я бы сказал, что мы уже немного даже перенасытились этими опциями. Куда важнее просто хороший надежный автомобиль. Все эти опции и «приколы» не нужны, если у вас в машине работает некорректно подвеска, автомобиль плохо рулится, непонятно как разгоняется, и так далее. Ну а если автомобиль у нас, как готовый продукт, хороший, вот тогда уже можно добавлять к нему еще какие-то, пусть даже экзотические, опции.

Многие потребители сейчас предпочитают покупать просто хороший автомобиль известного бренда. И пусть у машины не будет сотни мониторов, пусть у нее не будет летающего дрона, пусть не умеет парковаться боком, но при этом будет добротной, хорошей и надежной. Потому что удовольствие за рулем мы получаем именно от вождения автомобиля, а не от кучи вот этих опций, подсветок и прочего.

Еще один тренд, который на протяжении последних лет развивается в автопроме, это уменьшение количества физических аналоговых клавиш, кнопок для управления различными опциями в салоне автомобиля. Сейчас все это добавляют в мультимедийный комплекс — отдельный планшет, откуда вы можете регулировать температуру и настраивать любые опции автомобиля. Но, опять-таки, на данный момент эта система недоработана, на ходу или в пробке таким решением пользоваться очень неудобно, по работе подобных систем управления есть много вопросов.