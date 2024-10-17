Деньги 17.10.2024, 00:01 Крупнейшие УК по объему активов в розничных ПИФах (ОПИФы и БПИФы)* Выйти из полноэкранного режима Название компании СЧА** (млрд руб.) Доля рынка (% ) Число фондов 1 «Первая» 416,73 29 40 2 «ВИМ Инвестиции» 342,20 24 24 3 «Альфа-Капитал» 265,25 18 20 4 «Райффайзен Капитал» 90,10 6 21 5 «Т-Капитал» 86,03 6 12 6 «Атон-Менеджмент» 40,67 3 10 7 «Промсвязь» 40,04 3 13 8 «РСХБ Управление активами» 28,22 2 13 9 «Брокеркредитсервис» 24,78 2 16 10 «ААА Управление капиталом» 20,43 1 8 *Данные на 30 сентября. **Стоимость чистых активов. Источник: Investfunds. Открыть в новом окне