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Коммерсантъ FM
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Крупнейшие УК по объему активов в розничных ПИФах (ОПИФы и БПИФы)*

Название компании СЧА** (млрд руб.) Доля рынка (% ) Число фондов
1 «Первая» 416,73 29 40
2 «ВИМ Инвестиции» 342,20 24 24
3 «Альфа-Капитал» 265,25 18 20
4 «Райффайзен Капитал» 90,10 6 21
5 «Т-Капитал» 86,03 6 12
6 «Атон-Менеджмент» 40,67 3 10
7 «Промсвязь» 40,04 3 13
8 «РСХБ Управление активами» 28,22 2 13
9 «Брокеркредитсервис» 24,78 2 16
10 «ААА Управление капиталом» 20,43 1 8
*Данные на 30 сентября.
**Стоимость чистых активов.
Источник: Investfunds.

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