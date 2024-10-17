Как за границей

Схожая с российской картина наблюдается и на мировом рынке. По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), с начала осени суммарный объем средств, поступивший в фонды денежного рынка, превысил $200 млрд. Это на треть выше результата за аналогичный период 2023 года и максимальный месячный результат за три с половиной года. Весной 2020 года на фоне пандемии коронавируса и ответных локдаунов произошел спад в мировой экономике, чистый приток средств в фонды денежного рынка составил более $400 млрд только за апрель.

Уникальность текущей ситуации заключается в том, что международные инвесторы, в первую очередь американские, скупают акции фондов денежного рынка на фоне первых шагов ФРС США по снижению базовой ставки. В сентябре финансовый регулятор опустил ставку сразу на 50 базисных пунктов, до 4,75–5%. В обычных рыночных условиях такой шаг вел бы к снижению спроса на надежные активы, но в этот раз, как отмечает портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева, фонды денежного рынка становятся временной «парковкой» для капитала в ожидании возможной новой волны волатильности. Причиной для этого может стать рецессия экономики США, которая, по мнению портфельных менеджеров, является ключевым риском для мировой экономики в ближайшем году.