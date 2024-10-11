В Мензелинском районе в ДТП на трассе М-7 «Волга» погибли два человека

11 октября на 1101-м км автодороги М-7 «Волга» в Мензелинском районе произошло столкновение двух автобусов — «КамаАЗ» и Yutong. В результате аварии два пассажира автобуса КамАЗ погибли на месте, а водитель и еще восемь человек получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

По предварительным данным, авария произошла около 9:00, когда водитель автобуса «КамАЗ Поло» нарушил правила дорожного движения и врезался в автобус Yutong. На место происшествия прибыли автоинспекторы, а также исполняющий обязанности прокурора Мензелинского района Тимур Габдуллин, который организовал проверку обстоятельств происшествия.

Прокуратура района взяла ход следствия под контроль, проводится процессуальная проверка.

Анар Зейналов