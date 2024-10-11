Туристы разных возрастов выбирают для отдыха разные районы в Сочи

В Сочи с июня по сентябрь 2024 года зафиксирован большой поток туристов. При этом приезжие разных поколений выбирали для отдыха разные районы города: в Адлере чаще останавливались молодые люди от 19 до 34 лет, Лазаревское выбирали гости от 35 лет, а Хоста и Центральная часть города были одинаково интересны всем возрастным группам, говорится в исследовании оператора Т2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Ворсин, Коммерсантъ Фото: Сергей Ворсин, Коммерсантъ

Аналитики также отмечают, что в Сочи туристы больше других пользовались мобильным интернетом. Клиенты оператора скачали 42% от общего объема трафика, потраченного в самых посещаемых местах края В то же время лидером по приросту активности абонентов стал Краснодар – туристы в прогулках по улице Красной и парку «Краснодар» пользовались скоростным интернетом на 54% чаще, чем в 2023 году. Также посетители локаций стали больше говорить по телефону – рост составил 7%.

В целом, как указано в исследовании, с июня по сентябрь общее количество гостей Краснодарского края среди клиентов компании возросло на 11% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Самыми активными месяцами для поездок стали июль и август – в это время регион посетили 64% от всех путешественников. Однако наибольший прирост турпотока наблюдался в первый месяц лета – +23% по сравнению с прошлым годом.

Вячеслав Рыжков