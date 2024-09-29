В Сочи курорты горного кластера начали подготовку к зимнему сезону

Горные курорты в Сочи начали плановую подготовку к зимнему сезону. Сложное инженерное оборудование проходит профилактику, а также широко внедряется импортозамещение, сообщает пресс-служба администрации города.

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На курорте Красная Поляна меняют парк снегоуплотнительной техники на более мощные и современные модели. К новому горнолыжному сезону смонтируют новую ветку искусственного оснежения с использованием отечественного оборудования. Благодаря этому будет обеспечен более продолжительный сезон катания на отметках от 1350 до 900 м над уровнем моря. Заключены договоры на поставку оборудования и техники для новых участков, которые могут быть развиты в дальнейшем.

По словам директора департамента курортов и туризма администрации Сочи Сергея Сомко, сейчас рабочие монтируют системы оснежения российского производства. Расширяется сеть существующих канатных дорог и строятся всесезонные объекты для отдыха.

Поэтапно на профилактику поставят канатные дороги. С 30 сентября по 4 октября на склоне «Альпика» не будут работать подъемники К1-К5. На «Лауре» канатная дорога А3 уже находится на профилактике, для посетителей ее откроют 5 октября.

Известно, что на Курорте Красная Поляна с 14 октября по 4 ноября остановят канатные дороги «Старт Чемпиона», «Водопад Поликаря» и «Восточный лес». Как отмечает администрация города, с 21 октября до самого открытия зимнего сезона не будут работать подъемники «Черная Пирамида» и «Аибга». Канатные дороги «Вершина» и «Реликтовый лес» поставят на паузу с 5 ноября по 1 декабря, а «Красная Поляна» – с 5 ноября по 5 декабря. Подняться на высоту 960 метров над уровнем моря посетители курорта смогут на бесплатном шаттле.

Алина Зорина