Глава СК России запросил отчет о покушении на убийство подростков в Марий Эл

В Республике Марий Эл возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

По версии следствия, в ходе конфликта, произошедшего 9 октября в лесопосадке города Волжска, 16-летний подозреваемый ударил двоих подростков ножом. Пострадавшие смогли покинуть место происшествия и были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство несовершеннолетних. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил у руководителя следственного управления по Республике Марий Эл Александра Рычкова отчет о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Ранее Глава СК запросил отчет по делу о гибели ребенка в пожаре в поселке Морки Республики Марий Эл.

Анар Зейналов