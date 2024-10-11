Бастрыкину доложат о расследовании дела о гибели ребенка в пожаре в Марий Эл

В Марий Эл возбуждено уголовное дело по факту гибели двухлетнего ребенка в результате пожара в поселке Морки. Ход расследования находится под контролем центрального аппарата Следственного комитета России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следственные органы СК России по Республике Марий Эл возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка. Дело инициировано по признакам убийства малолетнего и покушения на убийство нескольких лиц, в том числе малолетнего, совершенного общеопасным способом.

По данным ведомства, в момент происшествия в доме находилась беременная женщина и трое несовершеннолетних детей, которые успели покинуть помещение. Следствие рассматривает версию о возможном поджоге. В настоящее время проводятся судебные экспертизы, чтобы установить причины возгорания и выявить причастное лицо.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Республике Марий Эл Александру Рычкову предоставить отчет о ходе расследования и выясненных обстоятельствах.

Анар Зейналов