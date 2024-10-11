В Тюмени с 15 октября планируют завершить сезон электросамокатов

Сезон проката электросамокатов в Тюмени планируют завершить 15 октября. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, после этой даты организации постепенно начнут освобождать места расстановки средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Карабанова, Коммерсантъ Фото: Анастасия Карабанова, Коммерсантъ

По данным администрации, компаниям на это дается 10 дней. К 25 октября СИМ планируют полностью убрать с улиц города. Отмечается, что сезон может завершиться раньше, если установятся отрицательные температуры воздуха или осадки.

Полина Хабарова