Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить информацию о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после инцидента в спортивном комплексе Республики Татарстан, в результате которого пострадала двухлетняя девочка. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главе СК России доложат о расследовании дела о травме ребенка в Татарстане

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Главе СК России доложат о расследовании дела о травме ребенка в Татарстане

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По данным ведомства, в социальных сетях сообщают, что на ребенка упал стол, что привело к перелому фаланги пальца. В связи с этим следственные органы возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Республике Татарстан Валерию Липскому представить отчет о ходе расследования.

Анар Зейналов