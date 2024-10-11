Директору института УрФУ Шурманову дали 9 лет колонии за мошенничество

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил директора Института физической культуры, спорта и молодежной политики Уральского федерального университета (УрФУ) Евгения Шурманова к 9 годам заключения в колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн руб. по двум эпизодам ч. 4 ст. 159 («Мошенничество в особо крупном размере либо совершенное группой лиц»).

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Подсудимый намерен обжаловать приговор. «Свою вину я не признаю. Это все заказное, сфабрикованное дело, я буду доказывать свою невиновность»,– заявил он.

По версии обвинения, Евгений Шурманов в 2020-2021 году совместно с сообщником совершил хищение денег из бюджета, предназначавшихся для проведения соревнований по регби на Всероссийской Универсиаде. Общая сумма ущерба составляет более 15 млн руб. По данным источника «Ъ-Урал», деньги были похищены с помощью завышения стоимости проживания и питания спортсменов. Похищенные деньги были потрачены подсудимым на личные нужды.

Евгения Шурманова задержали 15 июня 2022 года. По обвинению в двух эпизодах мошенничества (ст. 159 УК РФ) гособвинение запрашивало для него 11 лет колонии и штраф 2 млн руб.

Анна Капустина