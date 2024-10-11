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В Салехарде автобусы изменят маршруты из-за вывоза фестивальных фигур

Автобусы №1 и №3 в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) на время изменят движение из-за вывоза фигур с фестиваля «АрхиТекстура», сообщил в своем telegram-канале мэр города Алексей Титовский.

Фото: telegram-канал мэра Салехарда Алексея Титовского

Фото: telegram-канал мэра Салехарда Алексея Титовского

После завершения работ автобусы вернутся к обычному маршруту. «Салехардцы, поручил коллегам открыть проезд к автобусной остановке "Городской сад". Сегодня с разворотной площадки вывозят фигуры, изготовленные на фестивале»,— сказал глава города.

Фестиваль-конкурс скульптурных инсталляций «АрхиТекстура» проходил в Салехарде с 1 по 7 сентября в целях поддержки и популяризации монументального искусства, художественных ремесел. Десять работ участников конкурса должны были украсить улицу Ленина ко Дню города.

Ирина Пичурина

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