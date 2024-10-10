Почти 90 улиц в Сочи останутся без света в пятницу

В пятницу, 11 апреля, в Сочи ограничат подачу электроэнергии для 89 улиц. Временные изменения связаны с плановыми ремонтными работами. Неудобства продлятся до 19:00, сообщает МЦУ курорта в своем Telegram-канале.

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В пятницу без света останутся улицы Ивановская, Тимашевская, Полянская Ленина, Попова, Урицкого, Полевая, Старошкольная, Садовая, Ульянова. Неудобства затронут улицы Сергеевская, Володарского, Вишневый Пластунская, Верхняя лысая гора.

Изменения коснутся жителей переулков Шоссейный, Тельмана, Амбулаторный, Вертолетный, Вишневый, Юртовский. Из-за ремонтных работ электричества на будет на переулках Черкесский, Белый, Персиковый.

До 19:00 света не будет в селах Чвижепсе, Медовеевка, Молдовка, Солоухаул, Отрадное, Третья Рота, Ордынка, Варваровка. Изменения коснутся жителей поселков Вардане, Харциз первый, Харциз второй, Дагомыс, Георгиевское. Полный перечень можно найти в Telegram-канале МЦУ Сочи.

Мария Удовик