Количество поездок в аэропорт Сочи на машинах каршеринга выросло в 4,5 раза

В Сочи в августе в 4,5 раза выросло количество поездок в аэропорт на арендованных автомобилях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на каршеринговые сервисы «Делимобиль» и «Ситидрайв».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В «Делимобиле» отметили, что Сочи — один из наиболее востребованных городов для внутреннего туризма. Сервис работает на территории курорта с апреля 2024 года. Уже в мае аналитики отметили рост количества поездок в аэропорт в 2,4 раза. В июне показатель вырос в 2,6 раза. По данным «Ситидрайв», прокат авто в Сочи с момента запуска стал популярнее в 4,5 раза.

Также в «Делимобиле» отметили, что, помимо Сочи, с января по август пользователи часто брали прокатные авто для поездок в аэропорты Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Самары. Больше всего количество таких поездок выросло в Нижнем Новгороде — на 49% за восемь месяцев.

В начале сентября стало известно, что аэропорт Сочи за лето обслужил более 5 млн пассажиров. Воздушная гавань обеспечила бесперебойное авиасообщение из 60 городов страны.

Вячеслав Рыжков