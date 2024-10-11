Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На капремонт Чистопольской городской прокуратуры выделят 54,8 млн рублей

На капитальный ремонт Чистопольской городской прокуратуры направят 54,8 млн руб. Информация об этом появилась в тендере на сайте госзакупок.

Ремонтные работы проведут на 1-м и 2-м этажах. В рамках ремонта запланирована установка покрытия кровли, противопожарных дверей и люков, оконных блоков, подоконников, решеток на окна. На этажах покрасят потолки и стены. Планируется отремонтировать систему внутреннего водоснабжения, отопления, вентиляции и канализации. Также наладят охранное телевидение и пожарную сигнализацию.

Здание расположено по адресу ул. Бебеля, 101а. Работы должны выполнить до 30 июня 2025 года.

Диана Соловьёва

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...