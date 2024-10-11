На капремонт Чистопольской городской прокуратуры выделят 54,8 млн рублей

На капитальный ремонт Чистопольской городской прокуратуры направят 54,8 млн руб. Информация об этом появилась в тендере на сайте госзакупок.

Ремонтные работы проведут на 1-м и 2-м этажах. В рамках ремонта запланирована установка покрытия кровли, противопожарных дверей и люков, оконных блоков, подоконников, решеток на окна. На этажах покрасят потолки и стены. Планируется отремонтировать систему внутреннего водоснабжения, отопления, вентиляции и канализации. Также наладят охранное телевидение и пожарную сигнализацию.

Здание расположено по адресу ул. Бебеля, 101а. Работы должны выполнить до 30 июня 2025 года.

Диана Соловьёва