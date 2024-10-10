В Нижневартовске произошел пожар в складском помещении

В Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) произошел пожар в складском помещении. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, пожар был локализован на площади 450 кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу

Сообщение о пожаре поступило сегодня, 10 октября, в 18:21. Когда на место прибыли первые подразделения пожарной охраны, горел склад и машина. В 19:01 пожар был локализован.

На месте работают 29 специалистов и восемь единиц техники.

Полина Хабарова