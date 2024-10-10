В Екатеринбурге планируют создать еще 2,4 тысячи платных парковочных мест

В Екатеринбурге планируют расширить сеть платных парковок. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в уральской столице могут появиться еще 2,4 тыс. платных парковочных мест.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В июне мэр Алексей Орлов сообщил, что в городе планируют в несколько раз увеличить количество выделенных полос для общественного транспорта и число платных парковок. Тогда он анонсировал запуск масштабной транспортной реформы с 1 октября.

Полина Хабарова