Из Сочи отправили новую партию гуманитарной помощи в зону СВО

В Сочи завершилась подготовка очередной партии гуманитарного груза для участников СВО. Помощь отправили в ЛНР. В этот раз в груз вошли продукты питания, транспортные средства и FPV-дроны, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Социально ответственные предприниматели города отозвались на запрос сочинцев, находящихся на передовой. Гуманитарные грузы передают также и мирным жителям новых регионов и в Курскую область.

С начала спецоперации Сочи активно участвует в поддержке защитников. По данным Координационного совета, уже собрано и передано около полутора тысяч тонн гуманитарной помощи, которая была направлена как на линии боевого соприкосновения, так и в госпитали, уточнил мэр Сочи.

Городская инициатива охватывает и семьи военнослужащих, для которых организовали адресную поддержку через благотворительный фонд «Скорей Добрей». Жители приграничных районов Курской области также не остались без внимания — им отправили около 110 тонн помощи.

Мария Удовик