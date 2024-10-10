Приезжему грозит до 10 лет тюрьмы за кражу окон на 3 млн рублей в Сочи

В Лазаревском районе Сочи правоохранительные органы задержали 27-летнего жителя Кропоткина, который похитил алюминиевые окна на 3 млн руб. из недостроенного дома. Об этом сообщает пресс-служба УВД города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как стало известно, злоумышленник, у которого уже была судимость, заметил заброшенный строительный объект, хозяин которого долгое время не появлялся на участке. В течение нескольких дней приезжий демонтировал окна, разбирая их на части и вынося ночью с территории.

Сотрудники уголовного розыска оперативно установили личность злоумышленника и задержали его. В ходе расследования выяснилось, что похищенные алюминиевые профили фигурант сдавал на металлолом.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте вынесли приговор в отношении местного жителя, который по видеосвязи показывал свое обнаженное тело несовершеннолетним. Сочинца осудили на семь лет. Виновный также должен выплатить штраф в размере 1,4 млн руб.

Мария Удовик