Файзуллин наградил уральского застройщика знаком «Почетный строитель России»

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин вручил генеральному директору «Синара-Девелопмент» Тимуру Уфимцеву знак «Почетный строитель России». Как рассказали в пресс-службе уральского застройщика, Тимур Уфимцев возглавляет компанию с момента основания холдинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тимур Уфимцев и Ирек Файзуллин

Фото: Группа Синара Тимур Уфимцев и Ирек Файзуллин

Фото: Группа Синара

«Хотел бы поблагодарить коллектив компании, вместе мы всегда стремимся достичь максимального результата, не просто качественно построить или реконструировать здание, а создать такой объект, который станет символом района, города, региона»,– прокомментировал господин Уфимцев.

Знаком «Почетный строитель России» является ведомственной наградой Минстроя РФ. Ей награждаются высококвалифицированные работники предприятий, объединений, организаций и учреждений строительства, строительной индустрии, проектных, научных и учебных заведений строительной отрасли, а также другие лица, внесшие значительный вклад в развитие отрасли.

Мария Игнатова